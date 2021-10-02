رنا سماحة: هذه مشاعري منذ حملي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت الفنانة المصرية رنا سماحة الحديث عن حياتها الشخصية، والرد على الأخبار التي تم تداولها أخيراً عن مشاكل كثيرة بينها وبين زوجها الملحن المصري سامر أبو طالب.

وفي حوار مع مجلة “لها”، قالت رنا إنها تربّت في منزل أهلها على عدم التحدّث في أمورها الشخصية، وكشفت عن تفاصيل حملها بطفلها الأول الذي سيبصر النور قريباً، وإحساسها منذ أن علمت بحملها، والأغنية الجديدة التي حضّرتها لمولودها، وغيرها من الأمور…

– قيل إنك انفصلت عن زوجك الملحن المصري سامر أبو طالب، هل هذا الكلام صحيح؟

أخبار انفصالي عن زوجي سامر أبو طالب عارية تماماً عن الصحة، فهو حتى الآن لا يزال زوجي رسمياً، ومنذ انتشار الأخبار حول طلاقي، لم أُدلِ بأي تصريح في هذا الشأن، وأؤكد أن ما قيل مجرد شائعات، ومن خلال مجلّتكم الغرّاء أطالب الآخرين بعدم التركيز على أموري الشخصية، لأنها تخصّني وحدي ولا تهمّ أي شخص آخر، والأجدى أن نتحدّث عن أعمالي الفنية والغنائية.

– لكنك اعتدتِ الإعلان عن تفاصيل من حياتك عبر صفحاتك الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

أحب مشاركة جمهوري بتفاصيل من حياتي اليومية، فالإيجابية التي تبعث على السعادة والفرح مثلها مثل أكلة أحب تناولها، أو مكان زرته وأعجبني، ومع ذلك هناك أجزاء وصفحات في حياة كل فرد منا لا ينبغي التحدّث فيها مهما كانت الأسباب، وبتُّ أرى أن “ترند” الفنانات والفنانين في الفترة الأخيرة هو حياتهم الشخصية، وأنا اُفضّل أن أكون بمنأى عن ذلك، لذا كتبت منشوراً عبر صفحتي قلت فيه “عذراً أيها الترند”.

– ماذا تقصدين بـ”عذراً أيها الترند”؟

أقصد بهذه العبارة أنني أرفض بشدّة أن يتدخل أحد في حياتي الشخصية، وما أحب أن أقوله سأقوله…

– ألاّ يحق للجمهور معرفة أخبارك؟

وأنا أقول لهم إنني بخير وسعيدة في حياتي.

– متى ستضعين مولودك الأول؟

أنا حالياً في الشهر السادس من الحمل، وأطلب من الجمهور الدعاء لي بأن تكون ولادتي سهلة.

– ما نوع الجنين؟ وما اسمه؟

ذكر، وسأطلق عليه اسم “مالك”.

– علمنا أنكِ خصّصت له أغنية، حدّثينا عن كواليسها؟

هذا صحيح، والأغنية تحمل عنوان “حبيب مامي”، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان محمد الفخراني، توزيع جلال فهمي، وغيتار أحمد حسين. وقد راودتني فكرة الأغنية حين علمت بجنس المولود، فاتصلت بصديقي الشاعر أحمد حسن وطلبت منه كتابة عمل عن الحدث، ففعل وأرسلنا كلمات الأغنية الى الفخراني لكي يضع الجمل اللحنية عليها، ثم تولّى جلال فهمي توزيعها بشكل رائع، وقدّمت الأغنية لأول مرة في حفلي الغنائي الأخير في ساقية الصاوي، وسأطرحها رسمياً بالتزامن مع ميلاد “مالك” بإذن الله.

– ما هو شعورك الآن وأنت حامل؟

شعور لن يفهمه إلاّ الأمهات اللواتي لديهن أولاد أو ما زلن يحملن الأجنّة في أرحامهن، فأنا أعيش مشاعر متضاربة منذ الحمل، سعيدة للغاية وفي الوقت نفسه خائفة من لحظة الولادة، وفي النهاية الأمومة مسؤولية كبيرة وأدعو الله أن يوفّقني فيها وأكون على قدر الآمال.

– هل من أعمال فنية تحضّرين لها؟

هناك أكثر من أغنية “سينغل” سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة، وسأعمل على التوزيع بينها قبل الإنجاب وبعده، خاصة أن المسؤوليات ستكون كبيرة بعد الولادة، لذا سأحرص على وضع جدول لكيفية طرح تلك الأغنيات خلال فترة النفاس، كما سأُصدر أغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب خلال فصل الشتاء المقبل، وستكون مفاجأة لجمهوري.

– اكتفى عدد كبير من النجوم بالأغنية “السينغل” وفضّلوها على الألبومات الغنائية الكاملة، ماذا عنكِ؟

تختلف الآراء حول هذه الفكرة، إذ إن هناك نجوماً يفضّلون الأغاني المنفردة، ويفضّل آخرون الألبومات الكاملة، وفي النهاية كل فنان حر في التخطيط لمشواره الفني.

– كيف تقيّمين ألبومك الغنائي “سبع رجّالة” الذي طرحتِه منذ أسابيع عدة؟

مردود الألبوم أكثر من رائع، خاصة أنه الأول في مسيرتي الفنية، وهو من إنتاجي الخاص وتخلّلته مشاكل عدة في الإنتاج، واستغرق العمل عليه فترة طويلة، لكن ولكي يخرج الألبوم الى النور، ساندني بعض الأصدقاء من الشعراء والملحنين، منهم: أحمد حسن وهاني صارو ومحمد الصاوي ومدين ومحمد الفخراني ومحمد شفيق ونادر حمدي وأحمد عبد السلام.

– وما الجديد الذي قدّمته في الألبوم؟

الجديد كان على مستوى إخراج أغنيات الألبوم، وفي البداية أجرينا استفتاء بين الجمهور من أجل اختيار الأغنية التي ستكون عنواناً للألبوم، ثم طرحنا الأغنية تلو الأخرى عبر “يوتيوب” وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقت مع المخرج سامي بساط على أن يكون تصوير وفكرة كل أغنية مرتبطَين بالأغنية التي ستليها، فيبدو الألبوم وكأنه فيلم سينمائي تكتمل أحداثه بطرح آخر أغنياته، والتي يكتشف الجمهور أن بطلتها التي عاشوا معها القصة من البداية هي فتاة ترقد في مستشفى للأمراض النفسية والعصبية.

– هل ترين أن مشاركة الجمهور أمر أساسي؟

بالطبع، فالجمهور علّة وجود الفنان وأساس نجاحه واستمراره، وهو ما دفعني لمشاركتهم في اختيار اسم الألبوم لأعرف الى أي اسم يميلون أكثر. وأؤكد أن الاستفتاء لم يكن وهمياً، بل حقيقياً لأنني كنت حريصة على اختيار الاسم الذي اتفقوا عليه حتى وإن لم أكن مقتنعة به، وقد اختاروا أغنية “٧ رجالة” لتكون عنواناً للألبوم، وشعرت بسعادة كبيرة لأن الاسم مختلف وغير تقليدى وفكرة الأغنية نفسها جميلة جداً.

– ما سر غنائك بأكثر من لهجة عربية خلال الفترة الماضية؟

لأننا نعيش فى عصر يتطلب من الفنان أن يقدّم باستمرار أفكاراً جديدة ومختلفة حتى يحافظ على مكانته في الساحة الغنائية، وأنا أفكّر دائماً في تقديم الجديد وأسعى لمعرفة ما يحبّه الجمهور، والدليل أنني ما زلت مستمرة حتى الآن في الغناء منذ تخرّجي في برنامج “ستار أكاديمي”، على الرغم من اختفاء زملاء كثيرين عن الساحة بعد انتهاء البرنامج.

– بمَن تستعين رنا سماحة في اختيار أغنياتها؟

بطبعي أحب أن أتعرّف على آراء المحيطين بي، حتى وإن لم يكونوا من صنّاع الموسيقى… يهمّني أيضاً أن أعرف رأي الناس في الشارع، ولذلك أستشير أسرتي الصغيرة وخاصة أختي الصغرى التي تبلغ من العمر 18 عاماً.

– كم شقيقة لك؟

لي ثلاث شقيقات، وأخ وأخت من والدتي.

– ماذا عن التمثيل؟

من المحتمل أن أشارك في عمل سينمائي، ولكنني لم أُعطِ بعد موافقتي النهائية عليه.

– أي فصل هو الأقرب الى رنا سماحة: الصيف أم الشتاء؟

مَن يعرفني عن قرب يدرك مدى عشقي لفصل الصيف، فأنا أحب البحر والفاكهة الصيفية والألوان الزاهية المُفرحة.

– لعبت دوراً في خروج أغنية “اختراع” للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي الى النور… فما القصة؟

بالفعل… هناك علاقة صداقة قوية تجمعني بشاعر الأغنية أحمد حسن راؤول، فهو بمثابة أخي، وذات يوم طلب مني أن أوصله إلى تامر حسني، فلبّيت طلبه وأرسلت إليه الأغنية ورقم هاتفه الخليوي، وتحمّس تامر كثيراً للأغنية، وأعجز عن وصف مشاعري ومدى سعادتي بنجاحها، خصوصاً وقد فوجئت بوجود محمود العسيلي معه.

– وما رأيك في أغاني المهرجانات؟

كنت طوال الوقت مع مغنّي المهرجانات، لأن الناس أحبّوهم وساهموا في نجاحهم، لكن أخيراً شاهدت لهؤلاء المغنّين فيديوهات أثبتوا من خلالها أنهم ليسوا على قدر المسؤولية المجتمعية، ولا يصلحون أن يكونوا قدوة للناس، لذا أنا اليوم ضدهم 100% لأنهم غير مؤهّلين أخلاقياً لأن يكونوا نجوماً وقدوة للشباب.

– مع أي فنان تحبّين تقديم دويتو غنائي؟

هناك أصوات رائعة أتمنى أن أقدم مع أصحابها دويتو غنائياً، منهم الفنان محمد حماقي الذي سعدت كثيراً بمشاركته أغنية “يا ستار” في إحدى المناسبات التي جمعتنا خلال الفترة الماضية.