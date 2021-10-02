رانيا يوسف الأبرز.. كورونا يضرب مسلسلات الموسم الشتوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض عدد من المسلسلات التي يجري تصويرها للعرض خلال الموسم الدرامي الشتوي، لإصابة عدد من أبطاله بفيروس كورونا، مما يهدد الانتهاء من تصويرها في مواعيدها وبالتالي تأخر موعد عرضها،حيث كان أول هذه الأعمال مسلسل “المماليك” حيث أصيبت بطلة العمل الفنانة رانيا يوسف بفيروس كورونا وتوقف التصوير أسبوعاً، ولكن تم تغيير اللوكيشن لحين عودتها حيث واصلت تصوير المسلسل منذ أيام في دور جديد عليها حيث تؤدي دور تاجرة مخدرات، والمسلسل من بطولة رانيا يوسف ومحمد لطفي وصلاح عبدالله وبيومي فؤاد وفيدرا من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة..

كما تعرض مسلسل “إلا أنا” في حكايته الرابعة التي تحمل اسم “بدون ضمان” لنفس الأزمة بعد إصابة الفنانة هاجر أحمد بطلة العمل بفيروس كورونا خلال كواليس فيلم “زومبي على جنبي” مع حمدي الميرغني، الذي تعرض للإصابة أيضا في الوقت الذي تشارك فيه هاجر ضمن بطولة حكاية “بدون ضمان” وهي الرابعة لتجربة “إلا أنا”، الأمر الذي دفع مخرج العمل لاستكمال بعض المشاهد التي لا تشارك فيها لحين شفائها وتم وقف تصوير العمل لأيام لحين عودتها.

أما ثالث هذه الأعمال مسلسل تم تغيير اسمه أربع مرات حتى الآن ولم يتم الاستقرار على اسمه النهائي ومن ضمنها “بيت المعادي” و”بنات المعادي” و”الستات ممكن تقتل”، بطولة كندة علوش وأحمد وفيق وتارا عماد، إخراج محمد سلامة.