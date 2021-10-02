خالد النبوي يرفض الكشف عن عمره.. ويتحدث لـ”أبلة فاهيتا” عن صداقاته مع فنانين عالميين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفض الفنان المصري خالد النبوي الكشف عن عمره الحقيقي، وذلك على غرار ما تفعل غالبية النجمات سواء في مصر أو الوطن العربي أو بعض دول العالم، موضّحاً في تصريحات متلفزة أنّه يتعمد عدم الكشف عن عمره بشكل محدد للمخرجين حتى لا يحصرونه في قالبٍ معيَّن من الشخصيات، ويتسنى له تجسيد جميع الشخصيات مهما كانت أعمارها.

وقال خالد النبوي، خلال حلقته التي ظهر فيها ضيفاً عبر برنامج “لايف من الدوبلكس”، الذي تُقدّمه الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” والمذاع عبر فضائية “on”، إنَّ عدم معرفة عمره يعتبر شيئاً إيجابياً، وتُتيح له منافسة الأجيال الجديدة، معقِّباً: “عشان نقولهم إحنا موجودين أهو”.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية بين أبلة فاهيتا وخالد النبوي؛ إذ سألته عن أسوأ أكلة تطبخها زوجته، ولكنّه رفض الإفصاح عنها احتراماً لها، وهنا عوقب بإحضار مستحضرات تجميل النساء من الحاضرين في الاستوديو، كما رفض الإفصاح عن أجره، ورفض الإجابة عن سؤال: “لما بتعاكس نفسك في المراية بتقول إيه؟ حيث تمت معاقبته بممارسة الرياضة في الاستوديو والقيام بـ10 تمارين ضغط.

وأشار “النبوي” إلى صداقته مع فنانين عالميين، منهم روبرت دي نيرو، وقال عنه إنّه ممثل عظيم وشخصية عظيمة، وعندما يُسافر إلى نيويورك يقابله، ولديه صداقة مع الممثلة العالمية إيفا جرين، والتي شاركها فيلماً بعنوان “مملكة الجنة”، مؤكداً أنّ له صوراً معها بالكواليس واحتفال بالفيلم في لندن ونيويورك.

وتحدث خالد النبوي، خلال الحلقة، عن رؤية المخرجين له وحصره في أدوار محددة “الطالب الجامعي”، إذ قال: “كنتُ أتمنى أعيش في مصر الفرعونية، لأنّها كانت سيدة الدنيا في ذلك الوقت”.

وبشأن حياته الخاصة قائل إنّه كان يتمنّى أن يكون مؤلفاً موسيقياً، ومثله الأعلى في ذلك هو الملحن الكبير بليغ حمدي، مبيناً أنّه من عشاق كرة القدم، ويتابع اللاعب محمد صلاح جيداً، وعقب: “بحب ألعب اسكواش وباسكت وتنس”.

وعن علاقته بالتعليم، قال خالد النبوي: “مجموعي في الثانوية العامة 57% وكنت شاطر في اللغة العربية، ودرّس لي التمثيل في المعهد الأساتذة سعد أردش وكرم مطاوع”، مشيراً إلى أنّه يُجيد الطهي، لكنه لا يعرف طهي البيض بالبسطرمة، مردفاً: “بحط البيض الأول وبعدين البسطرمة، والمفروض العكس”.

وتحدّث النبوي عن أسرته، قائلاً إن لديه 3 أبناء، أكبرهم لديه موهبة التمثيل، وشارك في مسلسل “الاختيار”، أما الثاني فهو مدير فني رياضي والثالث عمره 13 عاماً، أمّا عن علاقاته العاطفية قبل الزواج فقال إنّه تقدم لفتاة واحدة ورفضت الزواج منه، مبيناً أنّه بعد الزواج من زوجته قرر أن تعلم عنه كل شيء، حيث قال ساخراً: “مراتي معاها باسووردات تليفوناتي كلها”، بينما كان له بعض التصريحات الساخرة عن حياته، بينها أنّه قام بسرقة شيء من الفنادق، واستغل جماله في التمثيل، ويقضى وقتاً طويلاً عندما يدخل الحمام.