هاني رمزي ينطلق بعرضه المسرحي “أبو العربي” إلى السعودية في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينطلق الفنان المصري الكوميدي هاني رمزي بعرضه المسرحي “أبو العربي” إلى المملكة العربية السعودية، لبدء العرض هناك، وذلك عقب تحقيقه نجاحاً كبيراً في مصر خلال الفترة الماضية.

وكشف هاني رمزي، من خلال منشور له عبر حسابه في “انستغرام”، عن عرض المسرحية أيام 4، 5، 6 أكتوبر الجاري؛ إذ نشر صورةً من المسرحية تجمعه بالنجوم: داليا البحيري، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، أحمد فتحي وعمرو عبد العزيز.

ودوَّن هاني رمزي، تعليقاً جاء فيه: “متشوق جداً لمقابلة الشعب السعودي الشقيق في أولى عروض المسرحية الكوميدية (أبو العربي) في المهمة المستحيلة بالنادي الأدبي الثقافي في جدة أيام 4 و 5 و 6 من شهر أكتوبر”.

وتفاعل الجمهور مع الصورة وتمنّوا لهم النجاح والتوفيق، والوصول لكل الدول العربية؛ إذ يُخطط فريق العمل لزيارة أغلب الدول العربية بعد انتهاء موسم الصيف في مصر، على أن تكون السعودية أولى محطات العرض الخارجي عربياً.

وتُشكِّل مسرحية “أبو العربي” حالةً خاصةً للفنان هاني رمزي، حيث أعادته إلى خشبة المسرح بعد غياب 18 عاماً، عن آخر مسرحية شارك فيها، وكانت بعنوان “كده أوكيه” عام 2003.

مسرحية “أبو العربي”، من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم، ويشارك هاني رمزي بطولتها كل من داليا البحيري، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، أحمد فتحي وعمرو عبد العزيز، فيما أكد أبطال العمل في وقتٍ سابق أنّ المسرحية ليست لها علاقة بفيلم “أبو العربي”.