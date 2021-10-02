لبنان يشارك في إكسبو 2020 دبي.. ومحمد قيس يقدّم حفل الافتتاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص لبنان على أن يكون حاضراً في فعاليات إكسبو 2020 دبي، رغم أزماته المتتالية على مدى العامين السابقين.

ووقع الاختيار على الإعلامي اللبناني محمد قيس ليقدم حفل افتتاح الجناح اللبناني في الـ”Opportunity Pavilion”، بحضور وزير السياحة وليد نصار، ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية التي حضرت الحفل من لبنان وعدد من البلدان العربية.

وعبّر محمد قيس من خلال صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” عن سعادته باختياره لتقديم الجناح اللبناني في إكسبو 2020 دبي، وقال: “كل الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله على جهوده الجبارة لإنجاح هذا الحدث الذي أظهر مجددا وجه الإمارات الثقافي والحضاري و شكرا على دعمكم للبنان وتقدمة بناء الجناح اللبناني.. أنتم بارقة الامل في عيوننا”.

ويقع الجناج اللبناني في إكسبو 2020 دبي في موقع يمتد بمساحة 1500 متر مربع، خصصته الامارات للبنان بمنطقة الفرص بالمعرض. ويمر زائر الجناح اللبناني، بمواقع عدة تحمل رسائل وتنقل ثقافة البلد. ويوجه موقع يحمل عنوان “معا نسير”، رسالة للزائر للانضمام إلى المسيرة الجماعية للشعب اللبناني، تدعو للتآزر والتضامن، وتواصل العقول. وفي موقع فني، يجد الزائر مساحة عرض لفنانين لبنانيين تنقل الفنون البصرية، اضافة الى اللوحات الفنية والمنحوتات التراثية، والهدايا التذكارية.