شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق يكشف أسراره بالجزء الثانى من حواره لتليفزيون الخليج 365 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان الكبير رشوان توفيق حواره مع تليفزيون الخليج 365 ليكشف المزيد من أسرار مشوار حياته.

وكشف الفنان الكبير خلال الجزء الثانى من الحوار تفاصيل علاقته بالشيخ الشعراوى ونوادره معه واللقاءات التى جمعتهما معًا، مشيرًا إلى العديد من المواقف التى تؤكد وسطية إمام الدعاة وتشجيعه للفن الهادف.

وفى المقابل كشف الفنان الكبير عن تعرضه لهجوم من أحد المتطرفين أثناء خروجه من المسجد، حيث اتهمه هذا المتطرف بإلهاء الناس عن الصلاة وإبعادهم عن الدين.

وتحدث الفنان الكبير خلال برنامج حكايات زينب عن قصة حبه لزوجته الراحلة التى عاش معها ما يقرب من 60 عامًا وكانت مضرب الأمثال فى قصص الحب والوفاء، مشيرًا إلى العديد من المواقف متحدثًا عن الكثير من الذكريات، وغالبته الدموع وهو يتحدث عن حب عمره، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتحدث مع زوجته الراحلة وأنه تسمعه وتشعر به وأحيانًا يسمعها تكلمه.

وكشف الفنان الكبير رشوان توفيق عن تفاصيل أكبر صدمات حياته ومنها وفاة ابنه الوحيد توفيق الذى رحل شابًا بشكل مفاجئ تاركًا زوجته وابنته الوحيدة فى عمر 10 سنوات، مؤكدا أنه رأى أجداده قبل وفاته فى رؤيا يدعونه لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم.

كما كشف ملاك الفن عن أهم أمنياته التى يتمنى تحقيقها وعن مخاوفه خلال حواره الذى امتزجت فيه الدموع بالضحكات.