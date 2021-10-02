شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحتفل بتخطى أغنية "غريبة الحب" 35 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم رامى صبرى، بتخطى أغنية "غريبة الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" 35 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق قائلاً على إنستجرام: غريب الحب فرصة تانية 35 مليون مشاهدة .

يذكر أن رامى صبرى طرح أحدث أغانيه مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان "بيحرك فى المشاعر"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.

وطرح النجم رامى صبرى مؤخرا أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.