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أسطورة الراب إيمينيم يظهر بشكل جديد بعد الإعلان عن مشاركته فى سوبر بول

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القاهرة - سامية سيد - ظهر أسطورة الراب إيمينيم، فى جلسة تصوير ترويجية جديدة بشكل مختلف من أمام أحد المطاعم، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، بعد أيام قليلة من الإعلان عن مشاركته فى حفل سوبر بول 2022 المقرر انطلاقه فى فبراير المقبل.

وكشف القائمين على حفل Super Bowl  لعام 2022 عن المطربين الذين سيحييون حفل الافتاح وهم أسطورة الراب إيمينيم والنجم العالمي دكتور دري، وكيندريك لامار والنجمة ماري جيه والنجم بليج، بالاضافة إلى الأسطورة سنوب دوج.

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ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 13 فبراير 2022، وستتم إذاعته على شبكة NBC الأمريكية على استاد SoFi فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وللمرة الأولي يضم الحفل خمسة نجوم حائزين على عدة جوائز، ويمتلكون شعبية جارفة.

وأقيم حفل سوبر بول 2020 على ملعب استاد "هارد روك" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتابعها أكثر من مئة مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية وحدها:

وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبر تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وسيحصل الفائز على بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبر بول".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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