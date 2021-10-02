شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي بجوار ابنتها فى حفل Power of Women فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن صورة لها مع ابنتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، من حفل توزيع جوائز Variety Power of Women، لتعلن عن مشاركتها الكاتبة أماندا جورمان فى إطلاق كتابها "We Rise الذى يستهدف تكريم النساء اللواتي تعرضن للكثير من المتاعب فى جميع انحاء العالم.

وأعلنت جولي، منذ أيام، عن طرح كتابها الجديد "اعرف حقوقك" الذي أعدته برفقه البروفيسور جير الدين فان بورين، من أجل الأطفال والمراهقين في جميع انحاء العالم، من أجل تسهيل ممارسة حقوقهم.

ونشرت النجمة العالمية، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة لغلاف كتابها المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في الأسواق، وجاءت الصورة عبارة عن فتاة مراهقة تحمل إبريقا فوق رأسها وتبدو على ملامحها المعاناة.



انجلينا جولى

وكتبت جولي على الصورة التي نشرتها "الشباب في الخطوط الإمامية دائما يواجهون الاضطهاد والنزاع، وفى الوقت نفسه هما اكثر الأصوات فعالية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويشهد هذا الشهر طرح كتاب اعرف حقوقك، وهو كتاب للمراهقين، وانا فخورة بأن أكون قد كتبته مع البروفيسور جيرالدين فان بورين".

وعلى جانب آخر، أكدت جولى هذه شائعات ارتباطها بالمطرب العالمي ذا ويكنيد، بعد التقاط العديد من الصور لهما أثناء خروجهما معًا ليلة السبت من هذا الأسبوع لتناول العشاء في مطعم " Giorgio Baldi " بلوس أنجلوس الرومانسي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.