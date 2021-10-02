شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل سوبر بول 2022 بعد تعيين إيمنيم ودكتور دري وسنوب دوج ولامار فى الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطف حفل سوبر بول، الأنظار اليه بشكل كبير، حيث يعد الحفل الأضخم الذي يقام سنويًا ويضم عددًا كبيرًا من الاستعراضات والرقصات والنجوم العالميين، فبعد ان اشعلت جينيفر لوبيز وشاكيرا حفل العام الماضي، وقرر القائمون على الحفل تعيين عدد ضخم من أساطير الغناء فى الافتتاح المقبل.

وكشف القائمين على حفل Super Bowl لعام 2022 عن المطربين الذين سيحييون حفل الافتاح وهما اسطورة الراب إيمينيم والنجم العالمي دكتور دري، وكيندريك لامار والنجمة ماري جيه والنجم بليج، بالاضافة إلى الإسطورة سنوب دوج.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 13 فبراير 2022، وستتم إذاعته على شبكة NBC الأمريكية على استاد SoFi فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وللمرة الأولي يضم الحفل خمسة نجوم حائزين على عدة جوائز، ويمتلكون شعبية جارفة.

وأقيم حفل سوبر بول 2020 على ملعب استاد "هارد روك" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتابعها أكثر من مئة مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية وحدها:

وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبر تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وسيحصل الفائز على بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبر بول".