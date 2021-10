شكرا لقرائتكم خبر عن Venom: Let There Be Carnage يحقق 11.6 مليون دولار × 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Venom: Let There Be Carnage، إيرادات ضخمة فى اليوم الأول من عرضه بدور السينمات داخل الولايات المتحدة الامريكية، لينافس بقوة على شباك التذاكر وسط تفشي جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على صناعة السينما. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن افتتاحية فيلم Venom 2، نجحت فى المنافسة بقوة فى شباك التذاكر، حيث يعد المركز الثاني فى الايرادات لافلام الابطال الخارقين، بعد فيلم Black Widow الذى حقق 13.2 مليون دولار، لياتي فى المركز الثالث بعد "Shang-Chi" الذى حقق 8.8 مليون دولار. ويبدو أن الجزء الجديد من سلسلة Venom، الذى يأتي بعنوان Let There Be Carnage، سيحقق نجاحات ضخمة تماشياً مع النجاحات التى حققها الجزء الأول ووصلت لحوالى 856 مليون دولار فى شباك التذاكر. وكشفت عدة تقارير أجنبية مؤخراً عن تعديل خطط إصدار الجزء الثاني لفيلم الأكشن والخيال Venom، والتى جاءت مبكراً عن موعد طرح الفيلم الرسمي بعدة أشهر بسبب انتهاء عمليات المونتاج والتعديلات البصرية بشكل أسرع من المتوقع.