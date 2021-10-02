خاص| سبب سفر نهال عنبر للأردن للمرة الأولى في حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن سبب سفرها إلى الأردن لأول مرة في حياتها.

وقالت نهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها سافرت إلى الأردن لتسلم جائزة تكريمها بحفل ختام مهرجان الإعلام العربي بالأردن يوم 5 أكتوبر الجاري.

وأضافت، أنها لأول مرة تسافر إلى الأردن، معربة عن سعادتها بالاستقبال الحافل الذي تلقته من الشعب الأردني العظيم ومنظمي المهرجان والقائمين عليه.

جدير بالذكر أن نهال عنبر انتهت مؤخرا من عرض مسرحيتها "زقاق المدق" بمحافظة الإسكندرية، لتعود لاستكمال عروضها بالقاهرة عقب عودتها من الأردن.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بطولة النجوم: دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.