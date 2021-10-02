رأي إلهام شاهين في تكرار تجربة الزواج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، عن تقبلها لفكرة تكرار الزواج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقالت إلهام، ببرنامج "الحكاية" عبر قناة mbc مصر، إن المرأة من الممكن أن تتزوج في أي عمر، طالما ستتزوج من رجل في سن مناسب لها.

وأوضحت، أنها إذا جاء لها عريس مناسب لن ترفضه، قائلة: "ممكن أتجوز في أي وقت".

وتابعت: "الناس لما بتكبر بتبقى محتاجة الونس بشكل أكبر، وإنهم ياخدوا بالهم من بعض، والعلاقة الزوجية ليست علاقة جنسية فقط، بل العلاقة الإنسانية أقوى بكثير".

وأضافت، أن الرجل والمرأة يحتاجان لبعضهما البعض وهذه طبيعة بشرية، مهما كان العمر.

وكانت إلهام شاهين، قالت مساء أمس الجمعة، إنها متبرعة بأي عضو يصلح للتبرع من جسدها، خلال حفل توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي.

وتابعت شاهين، خلال كلمتها: "أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به وأعلن ذلك على الملأ".

وأضافت: "أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الأخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه.. أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك".