16 فيلما تتنافس على جائزة الجونة الذهبية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، على شاطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة، بحضور نجوم وصنّاع الفن من مختلف أنحاء العالم، بعد شهور من العمل الجاد والمتواصل، لاختيار أفلاما ذات مستوى عالي تتنافس على الجوائز.

وفي السطور التالية نستعرض الأفلام المتنافسة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والجوائز التي سيحصل عليها الفائزون..

الجوائز

- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة).

- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة).

يتم اقتسام الجائزة النقدية، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.

أسوأ شخص في العالم

يواكيم ترير | النرويج، فرنسا، السويد، الدنمارك | 2021 | النرويجية | 127 د

جولي ستبلغ الثلاثين من عمرها وحياتها فوضى وجودية. في إحدى الليالي تقتحم حفلة وتلتقي فيها بأيفيند، الشاب الساحر. تنفصل عن صديقها أكسل وتلقي بنفسها في علاقة جديدة أخرى على أمل أن تمنحها منظورًا جديدًا لحياتها، غير أنها تدرك أن بعض خيارات الحياة قد خلفتها وراءها بالفعل. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي 2021، حيث فازت ريناته رينسفي بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها في الفيلم.

أميرة

محمد دياب | مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية | 2021 | العربية | 95 د

أميرة.. مراهقة مفعمة بالحياة، كبرت معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوي لأبيها السجين. يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب فتكتشف مفاجأة تقلب مجرى الأحداث، وتتسبب في زعزعة أواصر مجتمعها وظهور الخلافات بين أفراد أسرتها، لذلك تبدأ رحلتها لاكتشاف وإنقاذ ما تبقى من هويتها في الوقت الذي يتداعى فيه عالمها. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا 2021، حيث فاز بثلاث جوائز، هي: لانترينا ماجيكا وإنترفيلم وجائزة إنريكو فوتشينوني.

البحر أمامكم

إيلي داغر | لبنان، فرنسا | 2021 | العربية | 117 د

تعود شابة لبنانية من فرنسا، إلى بيت أهلها في بيروت، التي فرت منها بعد عدة تجارب سيئة مرت بها. الإحساس المتزايد بالحصار داخلها، يدفعها للعودة إلى الجزء الآخر من حياة بيروت التي تخلت عنها في الماضي وهجرتها. فاز الفيلم بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية.

ذات مرة في كالكوتا

أديتيا فيكرام سينجوبتا | الهند، فرنسا، النرويج | 2021 | البنغالية | 135 د

بعد فقدان ابنتها، لا تفقد إيلا هويتها كأم فحسب، بل تفقد أيضًا السبب الوحيد للبقاء مع زوجها. عندما يرفض البنك منحها قرضًا سكنيًا، فإن رئيسها في العمل، يقدم لها عرضا يصعب قبوله. نافس الفيلم في قسم آفاق أوريزونتي في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021.

الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك

تيمو نيكي | فنلندا | 2021 | الفنلندية | 82 د

ياكو رجل كفيف ذو إعاقة، مقعد على كرسي متحرك. يحب سيربا، ولأنهما يعيشان بعيدًا عن بعضهما، ولم يلتقيا شخصيًا أبدًا، ظلا يتواصلان يوميًا عبر الهاتف. عندما تتلقى سيربا أخبارًا صادمة، يقرر ياكو الذهاب إليها على الفور، على الرغم من أنه لم يفارق منزله أبدًا بسبب حالته. على أي حال، يحتاج للوصول إليها طلب المساعدة من خمسة غرباء، في خمسة أماكن: من المنزل إلى سيارة الأجرة، ومن سيارة الأجرة إلى المحطة، ومن المحطة إلى القطار، ومن القطار إلى سيارة الأجرة، وأخيرا من سيارة الأجرة إليها. فاز الفيلم بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا 2021.

ريش

عمر الزهيري | مصر، فرنسا، هولندا، اليونان | 2021 | العربية | 112 د

في عيد ميلاد ابنه البالغ من العمر 6 سنوات، تحول خدعة ساحر، الأب المصري المتسلط سامي إلى دجاجة. يدفع ذلك التحول الغامض حياة الأسرة إلى مسار سوداوي ساخر تكتشف فيه الزوجة ذاتيًا إمكانية العيش دون سلطة. عندما يعود الأب في صورته الجديدة غير المجدية، يصبح عبئًا على الأسرة وتتحول عودته التي طال انتظارها إلى خيبة أمل كبيرة. فاز الفيلم بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد وجائزة فيبريسي بمهرجان كان 2021.

عالم آخر

ستيفان بريزي | فرنسا | 2021 | الفرنسية | 96 د

يعيش فيليب، المدير التنفيذي لمجموعة صناعية ضخمة، وزوجته وكل عائلته لحظة تطغى فيها خياراته المهنية عليهم جميعا. ينفصل عن زوجته، بعدما تضرر حبهما بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب ضغوط العمل. لم يعد باستطاعته الاستجابة للمطالب المتناقضة لرؤسائه. بالأمس أرادوه مديرًا، واليوم يريدونه جلادًا. نافس فيلم عالم آخر في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي 2021.

علي صوتك

نبيل عيوش | المغرب، فرنسا | 2021 | العربية | 102 د

يعمل الرابر السابق أنس في مركز ثقافي يقع في حي شعبي في الدار البيضاء، ويقوم بتشجيع طلابه لتتبع شغفهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دون قيد من خلال فن الهيب هوب. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021.

غروب

ميشيل فرانكو | المكسيك، فرنسا، السويد | 2021 | الإسبانية، الإنجليزية | 83 د

على السطح، يبدو أن نيل بينيت، البريطاني الثري الذي يقضي عطلته مع عائلته في منتجع فاخر في أكابولكو، لا يريد شيئًا. ذلك حتى تأتي مكالمة هاتفية واحدة تحطم مثاليته: حدثت وفاة في الأسرة، ويتوجب عليه وشقيقته أليسون والأطفال أن يعودوا إلى لندن على الفور، أمر يحاول نيل تأجيله. فيلم "غروب" دراسة سينمائية ثاقبة للتفاوت الطبقي والصراع الأسري. نافس الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2021.

كلارا سولا

ناتالي ألفاريز ميسين | السويد، بلجيكا، كوستاريكا، ألمانيا | 2021 | الإسبانية | 106 د

في قرية نائية بكوستاريكا، يعتقد سكانها أن كلارا البالغة من العمر 40 عامًا تمتلك صلة خاصة بالرب. بانجذابها إلى صديق ابنة أخيها الجديد تخوض إثرها رحلة تحررها من المعتقدات الاجتماعية والدينية وتصبح سيدة نفسها بفضل القوة الجديدة المكتشفة داخلها. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في نصف شهر المخرجين بمهرجان كان 2021.

كوستا برافا

مونيا عقل | لبنان، فرنسا، إسبانيا، النرويج | 2021 | العربية | 100 د

تهرب أسرة بدري من التلوث السام في بيروت، بالذهاب إلى منزل جبلي مستدام ذاتيا بنته الأسرة ذات الروح الحرة. لكن، وبشكل غير متوقع، يبنى مكب نفايات جديد خارج سور منزلهم، مما يتسبب في جلب قمامة وفساد بلد بأكمله إلى عتبة منزلهم. تتراكم أكوام القمامة، ويتصاعد الصراع بين الرحيل والمقاومة، الأمر الذي يهدد وحدة الأسرة ومنزلها المثالي.

مبنى أبيض

كافيس نانج | كمبوديا، فرنسا، الصين | 2021 | الخميرية | 90 د

يعيش سامنانج، البالغ من العمر 20 عامًا، واثنان من أصدقائه في المبنى الأبيض التاريخي، وسط حي فقير في بنوم بنه المدينة سريعة التغير. يحلم الثلاثة بالتواجد في مسابقات المواهب التليفزيونية، ويمارسون روتين الرقص بينما يعيش آباؤهم أسلوب حياة أكثر تقليدية. عندما يتقرر هدم المبنى، يلاحظ سامنانج محاولة والده الفاشلة لتوحيد جيرانه المنقسمين للحصول على تعويض حكومي للسكان المتضررين، بينما يتوجب عليه في الوقت ذاته التعامل مع رحيل أفضل أصدقائه من كمبوديا.

مقصورة رقم 6

يوهو كوشمانين | فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا | 2021 | الروسية، الفنلندية | 107 د

هربًا من علاقة حب غامضة عاشتها في موسكو، تركب امرأة فنلندية شابة قطارًا متجهًا إلى ميناء مومانسك في القطب الشمالي. مجبرة على مشاركة الرحلة الطويلة في مقصورة نوم صغيرة، مع عامل منجم روسي. يؤدي اللقاء غير المتوقع بشاغلي المقصورة رقم 6 إلى مواجهة الحقيقة بشأن توقهما للتواصل الإنساني. فاز الفيلم بالجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائي 2021.

ملعب

لورا فونديل | بلجيكا | 2021 | الفرنسية | 72 د

تدور أحداث الفيلم في بلجيكا حول نورا البالغة من العمر 7 سنوات وشقيقها الأكبر آبيل. عندما تشهد نورا آبيل وهو يتعرض للتنمر من قبل أطفال آخرين في ساحة المدرسة، تندفع لحمايته. وبينما هي تريد تحذير والدها، يجبرها آبيل على التزام الصمت. نورا ممزقة بين عالميّ الأطفال والبالغين، وعالقة في صراع الولاء، ولكن في نهاية المطاف ستتخذ قرارها الخاص. حصل الفيلم على جائزة فيبريسي في مهرجان كان السينمائي 2021.

مورينا

أنتونيتا ألامات كوسِيانوفيتش | كرواتيا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفينيا | 2021 | الكرواتية، الإنجليزية | 92 د

مع وصول صديق قديم للعائلة، إلى منزلهما في جزيرة كرواتية، يتصاعد التوتر بين يوليا، المراهقة المضطربة، ووالدها القمعي أنتي. بينما يحاول أنتي التوسط في صفقة من شأنها تغيير مجرى حياته، فإن وجودهما الهادئ والمعزول، يثير عند يوليا رغبة في التقرب أكثر من هذا الزائر المؤثر، الذي يمنحها خلال عطلة نهاية الأسبوع نفحة من الحرية، تكشف عن مكامن الرغبة والعنف لديها. شهد الفيلم عرضه للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي 2021، ونال فيه جائزة الكاميرا الذهبية.

هروب الرقيب فولكونوجوف

ألكسي تشوبوف، ناتاشا ميركولوفا | روسيا، إستونيا، فرنسا | 2021 | الروسية | 126 د

الرقيب فيدور فولكونوجوف هو جزء من مؤسسة نظامية روسية تنفذ القوانين. كان رقيبًا مُقدرًا ومحترمًا، لكن حياته تأخذ منعطفًا مفاجئًا بعد اتهامه جنائيًا. يهرب ويصبح فريسة، يطاردها زملاؤه السابقون. في إحدى الليالي يتلقى تحذيرًا من العالم الآخر بأنه متجه نحو الجحيم، ولكن لا تزال لديه فرصة لتغيير قدره.

تُقام الدورة الخامسة في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر، وتشهد تكريم الفنان أحمد السقا والفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري.