أحمد فهمي يحتفل بعيد زواجه من أميرة فراج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد فهمي بعيد زواجه من الفنانة والمذيعة أميرة فراج، الموافق اليوم 2 أكتوبر الجاري.

ونشر "فهمي" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيه رفقة أسرته، وعلق: "حان الوقت للاحتفال من جديد.. عيد زواج سعيد".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد فهمي مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان الماضي، مع النجوم: ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.

كما طرحت في نهاية يوليو الماضي، فرقة "واما"، والتي تضم أربع فنانين وهم أحمد فهمي ونادر حمدي ومحمد نور وأحمد الشامي، أغنية "نجمة معدية" بعد غياب سنوات كفرقة عن الساحة الغنائية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإخراج شادي قاسم.