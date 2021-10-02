إلهام شاهين تُطالب بتدوين رغبة المتبرع بأعضائه بالبطاقة وإنشاء بنك لزراعة الأعضاء(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طالبت الفنانة إلهام شاهين، بتدوين رغبة المتبرع بأعضائه بعد وفاته ببطاقة الرقم القومي، وضرورة وجود بنك متخصص لزراعة أعضاء الجسم.

ونشر الدكتور خالد منتصر، فيديو لـ إلهام شاهين، عبر حسابه على تويتر، قالت فيه: "ياريت البطاقة الشخصية يكون مكتوب فيها إني متبرع، وموافق على التبرع، بحيث الإنسان لما يموت حتى لو أهله معملوش ده يبقى مكتوب في الرقم القومي بتاعه، وعلى الدولة تستجيب لده وتاخد الجثمان فعلا وتاخد السليم منه".

وأضافت: "وفي نفس الوقت لازم يكون عندنا بنك لزراعة الأعضاء، ويتشال فيه الأعضاء دي لمن يريد .. يا رب نقدر كلنا إيدينا في إيدين بعض ونعمل الخير وننشر الحب والمعاني الإنسانية الجميلة بينا وبين بعض".

وكانت إلهام شاهين، قالت في تصريحات سابقة لها، إنها متبرعة بأي عضو يصلح للتبرع من جسدها، وذلك خلال حفل توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي، مساء أمس الجمعة.

وأضافت شاهين، خلال كلمتها: "أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به وأعلن ذلك على الملأ".

تابعت: "أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الأخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه .. أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك".