محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز رسالة للهضبة عمرو دياب.

ونشر "محمد" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"عمرو دياب .. بس كدة".

وأضاف :"اسمه لوحده أقوى من أي تعليق ممكن أكتبه على الصورة، أخويا الكبير وصديقي الغالي ومصدر الطاقة الإيجابية ".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قصر النيل"، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.