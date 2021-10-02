بالصور: الحسناء الإيطالية مونيكا بيلوتشي.. لماذا لقبت بأجمل نساء الأرض؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - احتفلت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى منذ يومين بعيد ميلادها الـ 57 إذ تعتبر بالنسبة لكثيرين جميلة الجميلات كما صنفت من قبل ترشيحات عديدة كأجمل امرأة على وجه الأرض، بعدما ذاع صيتها بفضل جمالها الذى ساهم في نجوميتها بأفلام عديدة بدأت من موطنها إيطاليا حتى انتقل للعالم أجمع.

مونيكا بيلوتشى التي ولدت عام 1964 لم ترغب يوماً في طفولتها أن تصبح ممثلة وإنما مثلما روت بأكثر من حوار لها أنها حلمت بأن تكون محامية، لذا التحقت بعالم الأزياء وعملت عارضة أزياء في البداية لتصرف على دراستها الجامعية، حتى جاء عام 1988، التي انتقلت فيه إلى مركز الأزياء الأوروبية في ميلانو، ثم أصبحت مونيكا اسما معروفا في عالم عروض الأزياء في باريس ووصلت شهرتها حتى نيويورك.

وما هي إلا فترة قليلة حتى بدأت مشوارها السينمائي بعدما تلقت دروسًا في التمثيل، وظهرت في أدوار ثانوية في أفلام منها: La Riffa و Bram Stoker’s Dracula.

ولكن انطلاقتها التمثيلية الحقيقية جاءت بعد سنوات ففي عام 1996، ومن خلال فيلم The Apartment تألقت من خلال دور “ليزا”، لتنطلق رحلتها ويتعرف الجمهور على سيدة يُضرب بهل الأمثال نظرًا لجمالها وجاذبيتها.

كما تحتل مونيكا بيلوتشي المرتبة 21 من بين 100 امرأة الأكثر إثارة في كل العصور وفقا لمجلة Men’s Health، وتأتى فى المرتبة الأولى في قائمة النساء الأكثر جاذبية وفقا لمجلة AskMen عام 2002.

ورغم أن دورها “برسفون” في سلسلة The Matrix لم يكن يتضمن مواضيع ذات جرأة إلا أنها حصلت على المركز 21 في قائمة أكثر ٢٥ امرأة إغراءً في السينما حسب مجلة Empire.

وحصلت على أجمل امرأة في العالم لأكثر من عام وفقا لقائمة TOP BEAUTY WORLD.

ورغم جمالها إلا أنها أشارت أن الجمال لم يشفع لها في أوقات كثيرة، إذ تعرضت للخيانة من أكثر من رجل وفقاً لتصريحاتها ببرنامج Yes I’m Famous.

تزوجت مونيكا بيلوتشي للمرة الأولى من المصور الإيطالي كلاوديو كارلوس باسو، عام 1990، ولكن الزواج لم يستمر أكثر من 4 سنوات، ليتم الطلاق بعد ذلك، لتدخل بعد ذلك في العلاقة الأطول في حياتها مع الممثل الفرنسي فنسنت كاسل في 1999.

استمر زواج «بيلوتشي» و«كاسل» لما يقرب من 14 عاما، وأنجبا معا «ديفا» في عام 2004، و«ليوني» في عام 2010، وانفصلا في عام 2013.

لا تتحدث مونيكا بيلوتشي كثيرًا عن زواجها الفاشل من كلوديو كارلوس باسو، ولكنها تتحدث عن انفصالها عن والد ابنتيها، فينسينت كاسل، حيث قالت في تصريحات سابقة نشرها موقع «ديلي ميل»: «عندما تزوجت مرتين من قبل، عليك أن تأخذ وقتًا للتفكير في الأمر قبل البدء من جديد، لفهم سبب حدوثه ولماذا انفصلت، دعونا نقول فقط أنني في مرحلة التعلم في الوقت الحالي».

بينما كانت العلاقة الأخيرة لها بعد طلاقها، في عام 2017 مع النحات الفرنسي وعارض الأزياء السابق نيكولا لوفيفر، والذي يصغرها بـ 17 عاما، ولكن العلاقة لم تستمر لتنتهي في 2019، وفقا لما أعلنته النجمة الإيطالية في مقابلة مع المجلة الفرنسية «F».

وقالت بيلوتشي: «من هذه النقطة فصاعدًا ذهبت علاقتنا في الاتجاه الآخر صداقة مدى الحياة، أنا ونيكولاس نحب بعضنا بالتأكيد، وقد علمني كثيرًا».

لا تؤمن مونيكا بيلوتشي بالجراحات التجميلية، ولذلك تحافظ على مظهرها الطبيعي الشاب على الرغم من بلوغها الـ57 بعناية دقيقة للبشرة والشعر والجسم، الأسرار التي تساعدها على الحصول على إطلالة كما لو كانت في الـ 35.

لكن ما هي أسرار جميلة إيطاليا لبشرة شابة وشعر رائع، وفقاً لمجلة “فانيتي فير” الفرنسية في نسختها الإيطالية؟

1. الحمام البارد

تفضل مونيكا بيلوتشي الماء البارد، فبالنسبة لها لا يوجد شيء أفضل من الاستحمام الصباحي المنعش لتزويدها بالطاقة وشد الجلد.

الماء البارد ضروري لشد المسام وتحسين الدورة الدموية ولمعان الشعر، لذلك لا تتردد بيلوتشي في إنهاء استحمامها الصباحي المعتاد بالماء البارد للحصول على بشرة رائعة.

2. كريم مرطب مسائي

تهتم بيلوتشي كثيراً بتنظيف بشرتها جيداً في المساء قبل النوم ووضع كريم مرطب مناسب، وذلك للحصول على بشرة نضرة في الصباح وإيمانا منها بأن هذه العادات تتيح للجلد أن يتنفس ويتجدد بشكل سليم أثناء النوم.

3. مكياج خفيف

من أهم عادات حفاظ بيلوتشي على طبيعية ونضارة بشرتها، اعتمادها دائماً على المكياج الناعم والخفيف.

تركز بيلوتشي على مكياج العيون أكثر من تركيزها على وجهها، إذ تحب استخدام الظلال الطبيعية لعينيها والمفضلات لديها هي البني والرمادي للعيون، مع القليل من كريم الأساس وأحمر الشفاه ذو الألوان الفاتحة أو اللون الأحمر في المناسبات الهامة.

4. روتين الشعر

تواظب الممثلة الإيطالية على غسل شعرها مرتين أسبوعياً مع الحرص على تخفيف الشامبو بالماء حتى لا يهاجم الشعر ويجعله أكثر مرونة ولمعاناً.

كما أنها نادراً ما تجفف شعرها بمجفف شعر، ولا تستخدم مونيكا مطلقاً مجفف الشعر ومكواة الفرد أو التجعيد حتى في المناسبات الهامة.

ولترطيب الشعر، تواظب على وضع زيت الزيتون على الجذور لمنحه مزيداً من القوة.

5. رشاقتها

للحفاظ على قوامها الرشيق تواظب بيلوتشي على ممارسة السباحة واليوجا.

ونظراً لأنها ليست من متبعي نظاماً غذائياً صارماً، فتسبح حوالي 45 دقيقة، 4 أيام في الأسبوع.

كما تمارس أيضاً اليوجا كل يوم، إذ أنها تعتقد أنها رياضة توفر الامتلاء والطاقة للجسم والعقل.