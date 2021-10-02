شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلا غنائيا في العراق.. 28 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر، حفلا غنائيا يوم 28 أكتوبر من الشهر الجارى في مهرجان بابل فى العراق، ومن المقرر أن يطرب الحضور بأجمل أغانيه المتنوعة.





واستضاف برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، الأيام الماضية، النجمين هانى شاكر ومدحت صالح، وقال هانى شاكر خلال حلقة "سهرانين": "أنا بحب السهر جدًا خاصة فى البيت.. وزمان كانت الحفلات كتير دلوقتى أقل".

وأضاف نقيب الموسيقيين إنه فى بداياته يردد كلمات الأغانى خطأ، فمثلا: كنت بسمع أغنية "بيع قلبك" كالتالى: "بيع قلبك بيع ودنك شوف الشارى مين"، بالإضافة إلى أغنية عبد الوهاب: سيبت فيك أمال بس فين تنطال كنت أسمعها " بس 6 أمتار".

وكشف هانى شاكر، أن النجمة الراحلة شادية هي من رشحت له أغنية "كدة برضه يا قمر" ولم أكن أتوقع نجاحها قائلا: " كان عندى حفلة مع الفنانة الكبيرة شادية، مكنتش محضر حاجة، قالت لى: فى أغنية سمعتها عند خالد الأمير اسمها "كدة برضه يا قمر" أنا متأكدة لو سمعتها هتحبها قوى".