شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى داخل بنزينة بسبب فيلمها الجديد "القاهرة مكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة منى زكى العديد من المشاهد الخارجية أولاً ضمن أحداث فيلمها الجديد "القاهرة مكة"، الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى وصورت فى ديكور شركة بمدينة نصر، ثم تتواجد داخل بنزينة حاليًا، حسب خطة المخرج هانى خليفة للانتهاء من التصوير فى فترة وجيزة قبل انشغال بطلة العمل بمسلسلها الرمضانى المقبل.

وتتناول منى زكى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد علاء، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، وشيرين رضا والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

من ناحية أخرى تعاقدت منى زكى على تقديم مسلسل فى الموسم الرمضانى المقبل لعام 2022، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد بدء التصوير.

يشار إلى أن النجمة منى زكى شاركت فى موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" الذى حقق نجاح جماهيرى وقت عرضه، وشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج وسيد رجب إخراج وتأليف تامر محسن.