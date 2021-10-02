شكرا لقرائتكم خبر عن دمية Squid Game "حقيقية" وعرضت للجمهور فى متحف كورى ريفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المسلسل الكورى لعبة الحبار Squid Game، قوائم البحث والمسلسلات الأكثر مشاهدة منذ بداية عرضه، فيما أصبحت الدمية المتحركة المخيفة التي ظهرت في الحلقة الأولى، والتى قادت اللاعبين في نهاية المطاف إلى حمام من الدماء، جزءًا أساسيًا من العروض الترويجية للمسلسل.



دمية Squid Game

ومع ذلك، فإن ما قد لا يعرفه المعجبون هو أن الدمية حقيقة بالفعل، ولفترة قصيرة من الوقت، كانت معروضة للجمهور فى أحد المتاحف ليراها الزوار فى شمال كوريا الجنوبية، حسبما نشر موقع newsweek.

والدمية موجودة فى متحف ماشا لاند، فى مقاطعة جينا تشون، وهى منطقة ريفية تقع في شمال كوريا، لكن فى 27 سبتمبر الماضى، أجرى المتحف تحديث على موقعه، معلنًا أن الدمية لم تعد معروضه للجمهور.

وبحسب صحيفة هانكوك إلبو الكورية اليومية، فإن قرار الاحتفاظ بالدمية بعد التصوير اتخذ من قبل الشركة المصنعة لها، والتي صنعتها خصيصًا لألعاب Squid Games، وبعد الانتهاء من التصوير تم نقل الدمية إلى Macha Land ليتم تخزينها بشكل خاص، لكنها عرضت عن طريق الخطأ.



دمية Squid Game في الفلبين

وعلى الرغم من أن الدمية الفعلية المستخدمة في إنتاج لعبة Squid لم يعد من الممكن رؤيتها، فقد تم تصنيع نسخة أصغر لوضعها في المركز التجاري في الفلبين، حيث يتم وضع الدمية في مركز Robinsons Galleria Ortigas Mall في مانيلا، وحتى أنها تتمتع بالعيون المتوهجة المخيفة للعيون الحقيقية، حيث تدور رأسها جنبًا إلى جنب، وتغني نفس الأغنية التي كانت تغنيها في المسلسل، وهذا كجزء من الدعاية.