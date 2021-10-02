بعد إصابته بكورونا..نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحة بنقابة المهن التمثيلية، إصابة الفنان عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا.

وقالت عنبر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان عبد العزيز مخيون، أُصيب بالفيروس منذ أيام ، وأن حالته مستقرة ولم تستدعي نقله للمستشفى وقتها.

وأضافت عنبر، أنه بحالة صحية ويتعافى من الفيروس، والنقابة تتابع حالته الصحية، وليس هناك ما يدعي للقلق بخصوص حياة الفنان القدير عبد العزيز مخيون.

عبدالعزيز مخيون صاحب مسيرة فنية حافلة، إذ قدم أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "ليالي الحلمية"، "الهروب"، "زيزينيا"، "الجماعة 2"، "الكنز"، "دم الغزال"، "شيخ العرب همام"، وغيرها

وكان آخر أعمال الفنان الكبير مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نور، إدوارد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.