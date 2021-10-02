صور| كارمن سليمان تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت المطربة الشابة كارمن سليمان، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات .

ونشرت كارمن، صورا لها من الإمارات، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "مبسوطة وإتشرفت بحصولي على الإقامة الذهبية.. شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعباً".

وأحيت كارمن سليمان، يوم 23 أغسطس الماضي، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، على مسرح المحكي.

وتضمن الحفل، مجموعة من أشهر أعمال كارمن سليمان، منها: "كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش علي أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي"، بالإضافة إلى باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل.