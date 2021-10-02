علي غزلان يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه اليوتيوبر علي عزلان رسالة رومانسية لخطيبته فرح شعبان.

ونشر "غزلان" صورتين تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"لقد ملكتيني أكثر مما أظن وتظني ويظنون".

وكان اليوتيوبر علي غزلان تعرض لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب استقباله لخطيبته في دبي، خلال العطلة الصيفية، والتقاطهم العديد من الصور الرومانسية سويًا، ما وضعهما في دائرة الانتقادات.

وعلق عدد من الجمهور :"ده شهر عسل في الخطوبة"، "هو شهر العسل بقى بعد الخطوبة".

وأعلن اليوتيوبر والطبيب على غزلان، فى وقت سابق، عن تقدمه للزواج من ملكة جمال مصر السابقة، فرح شعبان، عبر خاصية القصص القصيرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".