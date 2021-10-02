ياسمين صبري تخطف الأنظار بظهورها داخل سيارتها.. والجمهور:"نزلتي من الطيارة أمتى؟" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها عقب ظهورها داخل سيارتها في أحدث إطلالة لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، صورتين لها من إطلالتها الجديدة، عبر حسابها على تويتر، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "انتي نزلتي من الطيارة إمتي، أصل كل صورك من الطيارة" ، "جميلة وأنيقة ما شاء الله" ، "شكلك صابغة شعرك ..عندي إحساس إنه مش ده لونه الطبيعي"، "قمر".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد عقدت جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل مسلسلها الجديد، بعدما استقرت على مؤلف مسلسلها "حكايتي" الذي حقق نجاحا ضمن سباق دراما رمضان 2019.

المسلسل الجديد يحمل اسم "حلم ليال"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2020.

والمسلسل بطولة أحمد مجدي، أشرف زكي، محمود البزاوي، نهال عنبر، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمد داوود، هبة عبدالغني، إدوارد، ومن إخراج مرقس عادل.