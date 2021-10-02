محمد رمضان يحتفل بوصول حسابه على "إنستجرام" 19 مليون متابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول حسابه على موقع "إنستجرام"، 19 مليون متابع.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يحمل تعليق :"19 مليون متابع".

وعلق محمد رمضان على الفيديو :"شكرا متابعيني".

وأعلن الفنان محمد رمضان، تعاقده على إحياء حفل جماهيري في ستاد البصرة الدولي بالعراق قريبا.

ونشر رمضان صورة له أثناء التعاقد على الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "تم الحمدلله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً.. ثقة في الله نجاح.. أقوى حفلة في العراق".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن قبل أيام، مشاركته في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل درامي من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.