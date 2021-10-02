شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تكشف كواليس جديدة من تصوير مشاهدها فى فيلم 200 جنيه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الكبيرة إسعاد يونس، عن مقطع فيديو جديد من كواليس مشاركتها في فيلم 200 جنيه، الذى تم عرضه لأول مرة، يوم الأربعاء 25 أغسطس الماضى، وتدور أحداثه حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، ويرصد رحلتها بمجرد إصدارها، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياتهم.



حساب اسعاد يونس على انستجرام

وظهرت إسعاد يونس في الفيديو التي نشرته عبر ستورى حسابها بموقع "إنستجرام"، وهى ترتدى ملابس الشخصية، ويبدو أنها تقوم ببروفة لتجسيد شخصيتها فى فيلم 200 جنيه، حيث تلعب النجمة الكبيرة شخصية "عزيزة السيد" والتي تختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.



النجمة اسعاد يونس



إسعاد يونس فى كواليس فيلم 200 جنيه

فيلم "200 جنيه" ينتمي إلى نوعية البطولة الجماعية ومكون من 8 قصص متنوعة، ما بين الكوميديا والتراجيديا، حيث تنتقل 200 جنيه من شخص إلى آخر، لتكون هي الرابط بينهم مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.

"200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.