شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حاد على مطرب راب فلسطيني بعد تغييره كلمات ابتهال النقشبندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم عدد كبير من مغردي تويتر، مطرب الراب الفلسطيني شب جديد، بعد غنائه أمس على المسرح في حفل مروان بابلو ابتهال مولاي إني ببابك الشهير للشيخ سيد النقشبندي، وتغييره كلمة مولاي إلى مروان، في إشاره منه إلى مروان بسبب ما فعله متهمينه بالإلحاد.

وشن عدد من المدونين، هجوم حاد عليه عبر حسابه على إنستجرام، قائلين: "متجيش مصر تاني يا ملحد، إيه إللى أنت عاملته ده في الحفلة، مش سهل إللى أنت عاملته ده والاستهانة في الغناء وتغيير كلمات الابتهال، بس إيه اللي دخلك مع النقشبندي إيه القرف ده".









مروان بابلو من مواليد الإسكندرية بدأ مسيرته الفنية منذ 2014 ودخل عالم الغناء من بوابة فرق "الأندر جراوند" وموسيقى الراب واشتهر بابلو بأغنية "الجميزة" التى كانت نقطة فاصلة في حياته الفنية

وفى مارس 2020 أعلن بابلو اعتزاله الغناء تماما رغم النجاح الكبير الذى حققه، وكتب وقتها عبر ستورى إنستجرام: "ما حدش يطلب منى أرجع تانى.. أنا بتوب لربنا حاليا.. وبتمنى يتقبلها منى"، حتى فاجأ الجمهور مرة أخرى بعودته للغناء بطرح أغنيته "غابة" وعاد للغناء مرة أخرى.