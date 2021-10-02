شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر فى 6 أكتوبر من أجل تصوير مشاهد "السيدة زينب".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسرة مسلسل "السيدة زينب"، الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر، تصوير العمل بشكل شبه يومي باستوديو نور الشريف بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن ينتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى منتصف شهر أكتوبر المقبل.

أحداث مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية .

مسلسل "السيدة زينب" يتولى بطولته كل من سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور ، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق ، فراس سعيد ، سامى مغاورى ، أشرف عبد الغفور ، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

يذكرأن المخرج محمد النقلى والكاتب أحمد صبحى تعاونا مؤخراً فى مسلسل "سكن البنات"، الذى لعبت بطولته وفاء عامر وأيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، منة فضالى، محمد نجاتى، هايدى رفعت، إلهام عبدالبديع، حسنى شتا، هاجر الشرنوبى، الفت عمر، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد.