شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 25 عاما.. توم هانكس يروى ذكرياته مع تشارليز ثيرون فى That Thing You Do.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإصدار فيلم That Thing You Do، الذي كتبه وشارك في بطولته النجم العالمي توم هانكس، والفيلم الكوميدى الذي عرض عام 1996، يروى قصة صعود وسقوط فرقة بوب خيالية التي حققت نجاحًا في الستينيات من القرن الماضى. وقبل الذكرى السنوية، تحدث هانكس حول عملية الكتابة، ثم تصوير الفيلم الذي جذب الروح الموسيقية لعام 1964 من خلال فرقة الروك الخيالية The Wonders، بولاية بنسلفانيا، وأثناء استحضار الذكريات خلال مقابلة مع رينجر، كشفت هانكس، البالغ من العمر 65 عامًا، أن النجمة تشارليز ثيرون كانت تعرف بالضبط من تريد أن تقدمه. ولفت هانكس، فى روايته لذكرياته مع الفيلم، إلى أن تشارليز ثيرون، قالت له وقتها "اسمع، أعلم أنه يمكنني لعب تينا، لكني أريد أن ألعب فاى"، وأتابع "في النهاية لم تحصل ثيرون على دور صديقة جيمي فاي دولان، وهى الشخصية التى ذهبت في النهاية إلى النجمة ليف تايلر، لكنها لفتت انتباه طاقم التمثيل بموهبتها ومظهرها وشخصيتها. وتدور أحداث الفيلم حول باترسون جاي الذى يعمل بائعًا في متجر للأجهزة المنزلية تملكه عائلته، وتتغير حياته عندما يعلم من أحد أصدقائه أن إحدى فرق الجاز في حاجة لعازف جديد، ويقوم "جاى" بزيادة سرعة الإيقاع؛ مما يثير غضب مغني الفريق، إلا أن الطريقة الجديدة تروق للفريق، وللجمهور الذي يعجب كثيرًا بالأغنية في شكلها الجديد.