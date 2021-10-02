شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تداعب جمهورها بفيديو طريف قبل الفطار: "لفاقدين الشهية هى معايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز الفنانة ويزو، نجمة مسرح مصر، بخفة ظلها وأسلوبها الكوميدى المتميز، الذى تستخدمه دائمًا في حياتها اليومية وأثناء أداء أدورها الفنية على حد سواء، وبخفة دم عبرت "ويزو" عن حبها للأكل، فى مقطع فيديو شاركته مع جمهورها ومتابعيها على "السوشيال ميديا".

نشرت ويزو، فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وأمامها إفطار يحتوى على جبن رومى، وبتنجان مقلى، وبطاطس، وطعمية، وعلقت عليه بأسلوب طريف: "يا جماعة أى حد فاقد الشهية.. هى معايا"، فى إشارة إلى شهيتها المفتوحة لتناول الطعام الذى أمامها.



حساب ويزو على انستجرام

وعلى جانب آخر، يشار إلى ان الفنانة دينا الشهيرة بـ "ويزو"، تحدثت - فى وقت سابق - عن طفولتها وذكرياتها أيام المدرسة، وقالت إنها كانت تحب مادة العلوم في المدرسة، ووالدها كان لا يستطيع حملها وينعتها بالـ"شوال".

وتحدثت ويزو عن السمنة، قائلة: "والدتي تناولت أدوية فيتامين ورضعتنى سنين، عند فطامي استبدلوا اللبن الطبيعي بالحلويات، وأصيبت بفتق، ووالدتي ظلت سنتين ترعاني، وجربت أنواع رجيم كثيرة وخرجت من الثانوية العامة 137 كيلو"، وتابعت: "سبب زيادة وزني يرجع إلى النظم الغذائية ابدأ كويس وأخسر الوزن، ولكني لا أواصل وأعود ليزيد وزني أكثر من ذي قبل".

في سياق اخر، بدأت نجمة "مسرح مصر" الفنانة ويزو تصوير مشاهدها فى فيلم "زومبى" مع على ربيع وحمدى الميرغنى، حيث انضمت لأسرة العمل فى الأيام الماضية لتقديم شخصية كوميدية، وذلك بعد استغناء صناع الفيلم عن الفنانة شيماء سيف بسبب تواجدها خارج مصر وعدم قدرتها على التفرغ لتصويرالعمل.

وقالت ويزو فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنها تلقت عرض المشاركة فى الفيلم من البداية إلا أنها كانت مشغولة بتصوير أكثر من عمل فى نفس الوقت حيث كانت تصور فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبد العزيز، وبعدها بدأت مسلسل "الفرح فرحنا" مع أوس أوس واخراج معتز التونى، ودخلت فيلم "خرجوا ولم يعودوا" أيضاً.

وأشارت ويزو إلى أنها تحب العمل مع على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى أصدقائها فى مسرح مصر وهناك كيما تجمعهما بعد سنوات من العمل سوياً على خشبة المسرح، وذلك جعلها تشارك فى فيلم "زومبى" رغم ارتباطاتها بتصوير أكثر من عمل فى نفس الوقت لافتة أنها تتوقع خروج الفيلم بصورة كوميدية مميزة.