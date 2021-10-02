شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب راب فلسطينى يثير الجدل بغنائه ابتهال مولاى للنقشبندى فى حفل مروان بابلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا مطرب الراب مروان بابلو، حفلا غنائيا أمس الجمعة، وخلال الحفل غنى مطرب الراب الفلسطيني ابتهال مولاي إني ببابك للشيخ سيد النقشبندي، ولكنه غير كلمة مولاى إلى مروان، في إشاره منه إلى مروان، وبعد ذلك الفيديو من الحفل، هاجم عدد كبير من مغردين تويتر الشاب بسبب ما فعله متهمينه بالإلحاد.

مروان بابلو من مواليد الإسكندرية بدأ مسيرته الفنية منذ 2014 ودخل عالم الغناء من بوابة فرق "الأندر جراوند" وموسيقى الراب واشتهر بابلو بأغنية "الجميزة" التى كانت نقطة فاصلة في حياته الفنية

وفى مارس 2020 أعلن بابلو اعتزاله الغناء تماما رغم النجاح الكبير الذى حققه، وكتب وقتها عبر ستورى إنستجرام: "ما حدش يطلب منى أرجع تانى.. أنا بتوب لربنا حاليا.. وبتمنى يتقبلها منى"، حتى فاجأ الجمهور مرة أخرى بعودته للغناء بطرح أغنيته "غابة" وعاد للغناء مرة أخرى.