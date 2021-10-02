شكرا لقرائتكم خبر عن ندوتان وحفل توقيع كتابين عن أشرف عبد الغفور وبهيج إسماعيل بالقومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتحدث اليوم النجم الكبير أشرف عبد الغفور عن تجربته المسرحية ومشواره الفني خلال ندوة يديرها الفنان مفيد عاشور ضمن ندوات المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، كما يعقب الندوة حفل توقيع لكتاب "قناع الوهم والحقيقة" الذي كتبه الناقد أحمد خميس، وتقام أيضًا ندوة في الساعة الرابعة والنصف.

يعقبها ندوة أخرى للكاتب المسرحي الكبير بهيج إسماعيل ليتحدث عن مشواره المسرحي وتديرها الناقدة هند سلامة ويعقبها حفل توقيع لكتابه "الحلم والواقع ومسرح الحياة" تأليف الكاتب والناقد والشاعر جرجس شكري وذلك في الساعة الخامسة والنصف.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر حتي 9 أكتوبر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبد الله غيث ، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبد الغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار "الكاتب المسرحي المصري" عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.