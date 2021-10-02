شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دي أرماس ترتبط بصديق جديد للمرة الأولى بعد انفصالها عن بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة الكوبية آنا دى أرماس تعيش أفضل أوقاتها خلال تلك الفترة، فمع عرض فيلمها No Time To Die الذى يعد أول أدوارها بفيلم جيمس بوند، ظهرت النجمة الشهيرة مع صديقها بول بوكاداكيس لتؤكد عددًا من المواقع الأجنبية أنها ارتبطت به لتبدأ معه فصل جديد في حياتها منذ أن انفصلت عن الممثل بن افليك الذى ارتبط بدوره مؤخرًا بالنجمة جينيفر لوبيز.



انا دى ارماس مع صديقها

آنا دى أرماس ظهرت بصحبة صديقها أثناء سيرهما بشوارع مدينة نيويورك أثناء توجههما للمطار، وكانا يرتديان كماماتهما طوال الوقت الأمر الذى أرجعه موقع pagesix لأنهما كانا يحاولان إخفاء ملامحهما عن التصوير.



انا دى ارماس وصديقها

جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند "no time to die" تصدر شباك التذاكر فى أكثر من دولة منها كوريا الجنوبية، وكانت النتيجة الافتتاحية فى أول ظهور تجارى له تنذر بإعادة كتابة دفاتر الأرقام القياسية المحلية.



انا دى ارماس

وحصل الفيلم على 663 ألف دولار (785 مليون وون كورى) من 104 آلاف تذكرة، وفقًا لبيانات من خدمة شباك التذاكر Kobis التى يديرها مجلس الأفلام الكورى (Kofic)، وتم تحقيق ذلك من خلال 3937 دار عرض ليحصل الفيلم علا 62% من إجمالى شباك التذاكر أمس الأربعاء.

وحسب ما نشر موقع variety تبدو أرقام no time to die قوية بشكل لائق في كوريا الجنوبية وهي رابع أكبر سوق في العالم (بعد أمريكا الشمالية والصين واليابان)، حيث عانى شباك التذاكر من عودة متعثرة للحياة منذ الوباء ستجلب عطلة نهاية الأسبوع القادمة المزيدًا من الوضوح فى إيرادات فيلم جيمس بوند الجديد.