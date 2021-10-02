شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة بالمهرجان القومى للمسرح يشارك فيها 20 كاتبًا مسرحيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك اليوم حوالي 20 كاتبًا مسرحيًا في مائدة مستديرة بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، تحت عنوان "الكتابة المسرحية فى عصر الصورة" ومن الكتاب المسرحيين المشاركين : "يسرى الجندي، بهيج إسماعيل، السيد حافظ، مصطفى سعد، سعيد حجاج، رشا عبد المنعم، إبراهيم الحسيني، متولى حامد، محمود جمال، سليم كتشنر، مجدى الحمزاوي، عماد مطاوع، شاذلى فرح، أحمد سراج، محمد الصواف، صفاء البيلى، سامح عثمان، نسرين نور، محمود القلين" وغيرهم ..

يدير المائدة الناقد المسرحي والشاعر جرجس شكري عضو اللجنة العليا للمهرجان ويتحدث كل كاتب عن تجربته في الكتابة للمسرح وخاصة في العصر الذي نعيشه وهو عصر الصورة الذي أصبحت هي المنتشرة بشكل أسرع وأكبر.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر حتي 9 أكتوبر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبد الله غيث، كما كرمت النجمة الهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبد الغفور والمخرج إميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار "الكاتب المسرحي المصري" عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية .