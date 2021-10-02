هكذا احتفل سامح حسين بعيد زواجه رقم 11

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان سامح حسين، متابعيه، احتفاله بمرور 11 عاما على زواجه من السيدة وسام حامد.

ونشر حسين، صورة له مع زوجته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله.. عيد جوازنا الـ 11 .. كل لحظة وانتي أجمل وأطيب وأغلى (وسام ) في حياتي.. يا رب العمر كله وانتي معايا وحبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين، العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

العرض موسيقى وألحان المسرحية إعداد هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، إعداد وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي.