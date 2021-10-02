"علاقاتي النسائية كانت بريئة".. 12 تصريحا لـ صابر الرباعي في "السيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان صابر الرباعي، ضيفًا على برنامج السيرة، الذي تقدمه المذيعة وفاء الكيلاني، وعرض على جزئين يومي الخميس والجمعة على قناة DMC.

ونستعرض أبرز ما جاء في الجزء الثاني بالحلقة من تصريحات:

- حبيت زوجتي "إخلاص" بإخلاص، وشفتها بمكان عام، وكنت وقتها مسافر، وجاء ذلك بعد فترة من انفصالي الأول، وعجبني فيها حضورها ومعبرتنيش لما شافتني، وحاولت أحكي معاها.

- لم أُكره على شئ بحياتي.

- اسمي الحقيقي "بركات"، مربيتي هي من أطلقت عليا اسم "صابر".

- لو هحط صورة على كتاب سيرتي، هحط صورة كل الناس اللي وقفت معايا وساعدتني في حياتي الفنية.

- والديا هما أول من آمنا بي وموهبتي الغنائية وبالتربية والأخلاق والعلم، وأهدي سيرتي لكل الفانز وأهلي وعائلتي الكبيرة والصغيرة وكل من آمن بي أن أكون صابر الرباعي، وأقول لهم "من غيركم مكنتش وصلت للي أنا فيه اليوم".

- "في فترة المراهقة، كنت بحب سيدة عندها 35 عاما وكانت تكبرني على ما أعتقد بـ15 أو 13 سنة، وكانت علاقة عابرة".

- لما كان عمري 16 أو 17 سنة ..مكنتش بفكر في الزواج ولكن كنت بفكر أكون مع أصحابي، وعلاقاتي النسائية كانت بريئة.

- كانت والدتي عاوزة تزوجني لأنه الاستقرار مهم وآخر ولد لها، خصوصا في المجال الفني لا بد أن يكون هناك إجراءات شديدة.

- زواجى الأول كان تقليديا، وأنصح أولادي قبل الارتباط لازم يكون عندك استقلال مادي ومعنوي ونفسي والزمن حاليا يختلف عن الماضي.

- عشان تتعرف على واحدة كان ممكن تقعد شهر ولا شهرين، ولكن حاليا التعرف سريع جدا بين الطرفين وعلى التليفون، وتعرفت على زوجتي بصعوبة وقدمت ليها أغنية أعبر فيها عن حبي ليها وسجلتها قبل زفافي بيوم.

- ولادي الكبار معشتش معاهم كتير في بداية دراستهم وكنت تعبان جدا، وولادي لما كبروا نسيتهم الفترة الصعبة اللي عاشوها بعيد عني، وحاليا أكثر قرب وصداقة معهم.

- الإغراءات في الوسط الفني كانت عديدة بالنسبة لي، ووالدتي كانت تخاف عليا كثيرا.