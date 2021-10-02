صور| نسرين طافش تزور مسقط رأسها.. وتعلق: "بتلبقلها الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

زارت الفنانة نسرين طافش، مسقط رأسها بمدينة حلب - سوريا، وخاضت خلال الزيارة جولة بقلعة حلب وعدد من الأماكن الأخرى.

ونشرت نسرين، صور من أمام قلعة حلب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة جدًا بزيارتي لمدينة حلب مسقط رأسي ومهوى فؤادي.. حلب الجو الحلو والناس الطيبين والمعمار الفريد والطرب الأصيل وأطيب أكل..حلب بتلبقلها الحياة".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.