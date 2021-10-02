إليسا تُعلن تبنيها مبادرة لمساعدة السيدات.. التفاصيل قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، عن تبنيها مبادرة لمساعدة السيدات وتقديم حملات توعية لكل المصابين بسرطان الثدي.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على "تويتر": "مثل كل سنة بشهر تشرين الأول، نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة".

وأضافت: "لأن الظروف الإقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح أعلن قريبا عن مبادرة بهذا الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها".

جدير بالذكر أن إليسا أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان اللبناني وائل كفوري.