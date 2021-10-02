صورة| رانيا يوسف من أمام "البيسين": "صباحكم دلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها أمام متابعيها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت رانيا، صورة لها أمام "البيسين" مرتدية ملابس صفراء، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "صباحكم جمال ورشاقة ودلع".

وكانت رانيا يوسف، قد اعتذرت لجمهورها بسبب غيابها عنهم الفترة الماضية، وابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن عودتها لهم من جديد.

وكشف رانيا مؤخرا عن صفحتها الرسمية الوحيدة على موقع "فيسبوك"، مؤكدة أن الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها سيتم إغلاقها.

رانيا أكدت انتهائها من تصوير دورها في مسلسل "الآنسة فرح 4"، وتفرغها لتصوير دورها في مسلسل "المماليك".

"الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وتامر فرج.

"المماليك"، ينتمي لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.