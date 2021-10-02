هكذا ردت فيفي عبده عند سؤالها عن وضع لقب “راقصة” على قبرها

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2021 2:01 مساءً

أجابت الفنانة المصرية، فيفي عبده، على سؤال محرج وجهه لها المذيع العراقي، نزار الفارس، أثناء حديثه التلفزيوني معها.

وسأل الفارس فيفي عبده أثناء حواره معها على فضائية “الرشيد” العراقية إن كانت تقبل أن تكتب كلمة “الراقصة” على قبرها.

من ناحيتها، أكدت فيفي عبده لنزار الفارس أنها سترد عليه، في إشارة منها إلى أنها لم تتأثر من سؤاله، وتابعت موضحة أنها عندما بدأت في تصميم مدفنها قررت أن يكون مشابها تماما لمدفن المطرب المصري الراحل، عبد الحليم حافظ.

وأضافت موضحة أن حليم لم يكتب كلمة “الفنان” على قبره، وهو ما جعلها تقتنع بعدم كتابة كلمة “الراقصة” على قبرها.

وبينما أوضحت فيفي عبده أنه “لا يجوز أن تكتب “راقصة” على قبرها وهي تستعد للقاء الله تعالى بعد موتها”، فقد شددت على أن “الله هو من يحاسب عباده، وليست هي أو المذيع”.

وعادت لتؤكد في البرنامج أنها لن تجعل أحد يضع لقبا على قبرها.

كما اعترفت فيفي عبده للمذيع العراقي، نزار الفارس، أنها قد تكون أخطأت عندما صرحت في وقت سابق أنها عندما تقف أمام يدي الله تعالى ستخبره أنها تحب الرقص.

يشار إلى أن فيفي عبده من أهم نجمات الرقص الشرقي في مصر والوطن العربي منذ ثمانينيات القرن الماضي.