بالصورة: كريستيانو رونالدو انتظر حوالي 7 ساعات لتعبئة البنزين

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

طالت أزمة البنزين في محطات الوقود البريطانية نجم مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما انتظر ما يقرب من 7 ساعات كاملة في محطة للوقود.

وغادر البرتغالي المحطة دون الحصول على مراده بعد انتظار طويل وبسيارته الفخمة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ميترو” البريطانية، فإن البرتغالي انتظر كغيره في طابور طويل الى أنه غادر بسيارته التي يقدر ثمنها بـ220 ألف جنيه إسترليني دون الحصول على وقود.

وكان في رفقة رونالدو الى المحطة مرافقوه في سيارة دفع رباعي والذين غادروا المحطة بعد انتظار دام 6 ساعات و40 دقيقة، والذين لم يحصلوا على الوقود أيضا.

هذا وتعاني بريطانيا من أزمة وقود نتيجة وجود نقص حاد في عدد سائقي الشاحنات، لكن الحكومة البريطانية أكدت أنها قريبة من حل هذه المشكلة.