كشف أثري في النمسا يعود تاريخه إلى نحو 3 آلاف عام

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

اكتشف علماء الآثار في النمسا اكتشافات أثرية يرجع تاريخها إلى العصر البرونزي، أثناء تنفيذ مشروع لتطوير خط للسكك الحديدية بولاية "النمسا السفلى".



وأوضح خبراء في متحف تاريخ الطبيعة بالنمساء أن الكشف الأثري، الذي يعود تاريخه إلى نحو ثلاثة آلاف عام، يتكون من وعاء ذهبي مزين بشرائط زخرفية متحدة المركز، وثلاثة لوالب ذهبية وحزمة من الأسلاك الذهبية، يعتقد الخبراء، وفقًا للتحليلات الأولية، أنها بقايا منسوجات متشابكة ملفوفة بسلك ذهبي.