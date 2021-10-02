كاثرين زيتا جونز تهدي تكريمها في حفل توزيع جوائز توني لزوجها مايكل دوغلاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أهدت الفنانة كاثرين زيتا جونز جائزتها عن دورها في المسرحية الموسيقية A Little Night Music، والتي استلمتها خلال حفل توزيع جوائز توني إلى زوجها مايكل دوغلاس، تعبيراً عن حبها له.

وألقت النجمة كلمة رومانسية أهدتها لزوجها خلال حفل توزيع جوائز توني السنوية بعد تسلمها الجائزة أشارت فيها الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا إلى النجم السينمائي المخضرم مايكل دوغلاس، 65 عامًا، بسعادة بالغة وابتسامة رقيقة وقالت، “هل ترى ذلك الرجل هناك؟.. إنه نجم سينمائي، وأنا أحيا بحبه كل ليلة “. وأضافت فى رومانسية أنها شعرت وكأنها سندريلا في فستانها الأزرق الجليدي (من فيرساتشي)، الذي حضرت به الحفل، على وشك لقاء حبيبها.

وتابعت: “يا إلهي، ما الذي كانت تفعله سندريلا في هذا الفستان والنعل الزجاجي؟.. الليلة أشعر حقًا وكأنني سندريلا.. أفقد صوتي، لكنني سأكون على المسرح غدًا، لا تقلق “.

كما علقت كاثرين على فوزها بالجائزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك حيث كتبت: “مبروك لجميع الفائزين بجائزة توني والمرشحين الذين تم الاحتفال بهم الليلة الماضية. العالم مسرح والمسرح عالم من الترفيه… أنا أحبك ” وكان كل من كاثرين وزوجها مايكل احتفلا بعيد ميلادهما المشترك منذ أيام قليلة حيث شارك دوغلاس أصدقاءه صورة له مع كاثرين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام في يوم عيد ميلادهما المشترك 25 سبتمبر، وعلق عليها “لقائي الأول مع كاترين في مهرجان دوفيل السينمائي في عام 1998، اكتشفت أن عيد ميلادها هو نفس عيد ميلادي، وعندما اكتشفت أنها تحب لعبة الجولف، أدركت أن كل تخيلاتي قد تحققت” ثم أضاف: “لقد حالفني الحظ في هذا الوقت من حياتي. لقد حالفني الحظ للتو، أنا معجب جدًا بذكائها وروح الدعابة وأخلاقيات العمل. عيد ميلاد سعيد كاثرين – أحبك كثيراً”.

ومن ناحيتها شاركت كاثرين محبيها وأصدقائها صورة رومانسية لها مع مايكل ترتدي فيها بلوزة بيضاء وتبتسم للكاميرا بينما ينظر إليها زوجها بعشق، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلقت عليها: “عيد ميلاد سعيد لي، عيد ميلاد سعيد له، عيد ميلاد سعيد لزوجي وزوجته، عيد ميلاد سعيد لي ولي ولي ولمايكل، إليكم المزيد من السنوات التي يمكننا الاحتفل بها معا يوم 25 سبتمبر. أحبك”.