شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عروض مسرحية فى اليوم الخامس من المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الخامس من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، فى دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي عرض 6 مسرحيات مختلفة الجهات الإنتاجية على مسارح القاهرة.

فيعرض في السادسة مساء العرض المسرحي "مشعلو الحرائق" إنتاج مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وهو تأليف ماكس فريش، إخراج محمد مرسي إبراهيم، بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وعلى مسرح العرائس يعرض فى تمام السادسة مساء العرض المسرحي "الصندوق الأسود"، إخراج صلاح الدالي.

وفى قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة يعرض فى الثامنة مساء، العرض المسرحي "آه كارميلا" إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل، للكاتب الإسباني خوسيه سانشيز سينستر، وإخراج أشرف على، وفى الثامنة مساء أيضًا يعرض على مسرح متروبول العرض المسرحي "سالب صفر" إنتاج كلية التجارة جامعة عين شمس، تأليف مصطفى طلعت، وإخراج إسلام خالد.

وعلى مسرح الشباب العائم بالمنيل يعرض فى العاشرة مساء العرض المسرحي "أحداث لا تمت للواقع بصلة" إنتاج وزارة الشباب والرياضة وتأليف محمد السوري، وإخراج محمود طنطاوي، يعرض في العاشرة مساء العرض المسرحي "الظل" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، إخراج سامح الحضري.