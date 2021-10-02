صابر الرباعي: أنا عاقل جدا في الحب وعلاقاتي العاطفية “بريئة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترف النجمة التونسي صابر الرباعي بأنه “عاقل جدا” في الحب، وكشف عن عدة علاقات غرامية له في فترة المراهقة لافتا إلى أنه لم يسع يوما لإنهاء ارتباطه بفتاة، وتحدث عن سبب زواجه مبكرا، وأكد أنه ينصح أولاده بالدخول في علاقات حب، ولكن يطالبهم باتخاذ قرار الزواج عندما يكونوا قادرين على تحمل المسئولية.

وأضاف صابر في الجزء الثاني من حواره مع وفاء الكيلاني لبرنامج “السيرة: في فترة المراهقة كنت بحب سيدة عندها 35 عاما وكانت تكبرنى على ما أعتقد بـ15 أو 13 سنة.. وأما كان عمري 16 أو 17 سنة مكونتش بفكر في الزواج ولكن كنت بفكر أكون مع أصحاب، وعلاقاتي العاطفية كانت بريئة.

وأضاف الرباعى: كانت والدتي عاوزة تزوجني لأنه الاستقرار مهم وآخر ولد لها، خصوصا في المجال الفني لا بد أن يكون هناك إجراءات شديدة.. وزواجي الأول كان تقليديا، وأنصح أولادى قبل الارتباط لازم يكون عندك استقلال مادي ومعنوي ونفسى والزمن حاليا يختلف عن الماضي.

وتابع صابر الرباعي: زمان علشان تتعرف على واحدة ممكن تقعد شهر ولا شهرين ولكن حاليا التعرف سريع جدا بين الطرفين وعلى التليفون، وتعرفت على زوجتي بصعوبة وقدمت ليها أغنية أعبر فيها عن حبي ليها، وبتفادى القرار المتسرع في زيجتي الثانية.

وتحدث عن علاقته بأولاده من زيجته الأولى قائلا: لادى الكبار معشتش معاهم كتير في بداية دراستهم وكنت تعبان جدا.. لكن ولادي لما كبروا قدرت أنسيهم الفترة الصعبة اللى عاشوها بعيد عنى وحاليا أكثر قربا منهم وعقدت صداقة معهم.

وأكد صابر أنه مؤمن بالتفكير في كل قرار يتخذه بالعقل وليس بالقلب، قائلا إن الشك يتحول إلى يقين بعد تفكير عاقل، وقال إنه لم يتخذ قرارا مجنونا في حياته، ويحاول ان يعلم أولاده هذه الطريقة في التفكير، لافتا إلى أنه سيتدخل في زيجات أبنائه الخمسة للتأكد من أن قرارهم بالعقل وليس بالعاطفة.