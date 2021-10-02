الأميرة بياتريس تكشف اسم طفلتها.. تكريم مؤثر للجدّة إليزابيث الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الأميرة بياتريس، أميرة يورك وحفيدة إليزابيث الثانية، عن اسم ابنتها الرضيعة الذي يحمل تكريماً مؤثراً للملكة.

فقد أعلنت بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موزي اليوم أنّ طفلتهما الأولى التي ولدت في لندن في 18 أيلول سُمّيت سيينا إليزابيث مابيلي موزي.

وأكّدت بياتريس اسم سيينا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وشاركت وزوجها صورة بصمة قدميها. وكتبت الابنة الكبرى للأمير أندرو البالغة من العمر 33 عاماً من زوجته السابقة سارة دوقة يورك على “تويتر”: “يسعدنا أن نشارك أننا أطلقنا على ابنتنا اسم سيينا إليزابيث مابيلي موزي”.

وأضافت: “كلنا على ما يرام، و(ابنهما) وولفي هو أفضل أخ أكبر لسيينا”. يذكر أنّ كريستوفر مابيلي موزي (5 سنوات)، والمعروف باسم وولفي، هو ابن مابيلي موزي من علاقة سابقة.

من جانبه، شارك مابيلي موزي الصورة نفسها على “إنستغرام” قائلاً: “حياتنا معاً بدأت للتوّ، ولا أستطيع الانتظار لرؤية كل الأشياء الرائعة التي تنتظرنا”.

وأضاف: “أشعر بكثير من الحب والامتنان لزوجتي الرائعة، الطفلة سيينا ووولفي. هذه هي الأيام التي لا أريد أن أنساها أبداً. هذا الأسبوع، قال لي أحد الأصدقاء أجمل قول، إنه مع كلّ طفل يتجدّد قلبك”.