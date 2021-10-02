بعد محنة كورونا.. الأفراح تتوالى على مصطفى كامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان مصطفى كامل، خلال الساعات الماضية، في منزله بالمهندسين وفي جو عائلي، بخطوبة ابنته فرح الطالبة بكلية الإعلام على القبطان البحري يوسف عبدالحكيم.

جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الجديد “وجع قلبي” الذي طرح ثامن أغنياته “اتعلمت من الليالي” من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، ومكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها سابع أغنياته، “اسكت” من كلماته وألحانه، وتوزيع تامر صقر، وقبلها “حلوة حياتي” من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

ويذكر أنّ “وجع قلبي” الذى يضم 8 أغنيات؛ منها 7 كتب هو كلماتها، وأغنية كتبها الشاعر هشام عبدالحليم، والألحان لمصطفى كامل، حسن سراج، وتيتو، والتوزيع لباسم منير، محسن السيد، تامر صقر، أحمد باريتون، وحسن سراج، وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

وكان الفنان المصري قد عانى خلال الفترة الماضية إصابته وأسرته بكورونا، واستلزم الأمر دخول والدته المستشفى، وبعد ذلك تحسنت حالتهم الصحية.