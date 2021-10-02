فاليري أبو شقرا تُوثِّق أول رحلة سفر مع “توأمها”.. هكذا بدت مع زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثَّقت الممثلة اللبنانية ​فاليري أبو شقرا، أول رحلة سفرٍ لها رفقة “توأمها” الذي وضعته في 28 يوليو الماضي من زوجها رجل الأعمال اللبناني زياد عمار.

وشاركت فاليري أبو شقرا، عبر خاصية “ستوري” بحسابها في “انستغرام”، صورةً ظهرت فيها رفقة زوجها، وقد وصلت للتو المطار متجهين إلى خارج البلاد.

وبدت فاليري أبو شقرا وزوجها بشكل مختلف، حيث بدا بينهما التعاون في مسألة “التوأم”، فكان حامليْن كل منهما واحداً من التوأم، وكتبت تعليقاً قالت فيه ما يعني: “أول سفرة لأولادي”.

وجرى تناقل الصورة على نطاقٍ واسع، بعدما أبدت فاليري عفويةً وبمظهر كاجوال؛ إذ ارتدت جينز وتوب سوداء اللون، متسائلين عن الوجهة التي تتخذها في ظل مرور شهرين فقط على إنجاب التوأم.

واتضح لاحقاً وجهة فاليري أبو شقرا وزوجها؛ إذ تبيَّن من خلال مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهما كانا يحضران احتفالية “رويال” بعيدها الخمسين في دبي، والتي ظهر فيها عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي.

ونشرت فاليري صوراً وفيديوهات عبر خاصية “ستوري” بحسابها في “انستغرام”، وثقَّت بها أيضاً حضورها الاحتفالية التي تأتي على هامش فعالية إكسبو 2020 في دبي.

وشاركت فاليري أبو شقرا جمهورها مؤخراً صوراً حديثة لتوأمها، وعبَّرت عن فرحتها الغامرة بحياة الأمومة الجديدة التي تعيشها.

وظهرت فاليري، وهي ترتدي بيجامة منزلية داخل غرفة توأمها على ما يبدو وكانت تحملهما بيديها، وظهر خلفها على الحائط رسمة وسريرين لطفليها.

وأبدت فاليري سعادتها بمشاعر الأمومة، حيث علَّقت على الصورة وهي تنظر إليهما بفرحة، قائلةً: “اليدان ممتلئتان والقلب ممتليء”.