غادة عبد الرازق تعود إلى “انستغرام” بعد حذف جميع صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق للتواصل مع متابعيها في “انستغرام”، بعدما كانت قد فاجأتهم في منتصف سبتمبر الماضي بحذف جميع صورها، وتركتهم في حيرة من أمرها.

وبعد مرور نحو أسبوعين على حذف جميع صورها، أعلنت غادة عبد الرازق تلك العودة، من خلال صورة كرتونية لها نشرتها في “انستغرام”، وسألت متابعيها: “وحشتكوا”، وأجاب معظم المتابعين بـ”نعم”، إلا أنّهم ينتظرون إجابة منها عن التساؤلات حول السبب وراء حذفها جميع صورها.

يُذكر أنّ آخر إطلالة لـ غادة عبد الرازق عبر “انستغرام”، قبل حذف صورها، كانت إطلالة بـ”لوك” عفوي وفوضوي وعلى غير المتوقع، إذ فضّلت الظهور من دون مكياج، وشعرٍ غير مرّتب، وحواجب كثيفة غير مرسومة.

ونشرت غادة عبد الرازق صورتها، غير عابئة بردود الأفعال، ولم تغلق خاصية التعليقات، وأرفقت الصورة بتعليق، قالت فيه: “بقالي كتير منزلتش صورة ياله واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية (طبخ وغسيل وخلافه)”.

وعلى الصعيد الفني، نافست النجمة المصرية في السباق الدرامي لشهر رمضان الماضي ببطولة مسلسل “لحم غزال”، وحققت نجاحاً كبيراً بتقديمها شخصيتي “غزال/عالية”، اللتين علقتا بأذهان الناس بشكلٍ كبير، وشاركها بطولة المسلسل شريف سلامة، أحمد خليل، مي سليم، عمرو عبدالجليل، بسنت شوقي ومحمد شاهين، وعدد كبير من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد أسامة.

وصرّحت غادة عبد الرازق، في وقت سابق، بأنّها تعرَّضت للإصابة ثلاث مرات أثناء تصوير المسلسل، وكذلك أثنت على أداء الممثلة مي سليم التي شاركتها بطولة العمل، واعتبرت أنَّها مظلومة كممثلة.

واعتبرت النجمة المصرية أنَّ الصراحة والعفوية في شخصيتها كانتا السبب في إزعاجها، مؤكدةّ أنَّها تخلَّت عن تلك الصفتين، مضيفةً: “الصراحة جعلتني بيني وبين نفسي فقط، وكما يقول المثل الشهير امشي عدل يحتار عدوك فيك”.